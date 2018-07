O esperado topo de linha da Samsung, Galaxy S5, foi apresentado pela empresa no Brasil nesta quarta-feira, 26.

O preço, como era de se prever, é de difícil acesso: R$ 2.599. Por enquanto, só uma versão estará disponível, a com armazenamento de 16 gigabytes.

Junto dele, a Samsung mostrou dois relógios inteligentes que lançou na Mobile World Congress, de Barcelona, no fim de fevereiro: o mais completo Galaxy Gear 2 e o menor Galaxy Fit. Os preços serão, respectivamente, de R$ 1.299 e R$ 899.

Os três aparelhos chegam às lojas do País no dia 11 de abril.

O Galaxy S5, como seus antecessores, é a aposta da empresa para competir com o iPhone. Traz tela de 5,1 polegadas Full HD, Android 4.4.2 (KitKat), câmera traseira de 16 megapixels e processador quad-core de 2,5 GHz.

Os smartwatches são compatíveis com o S5 e com a maior parte dos smartphones e tablets da linha Galaxy. Diversas funções independem da conexão com o aparelho maior, como várias ligadas a atividades físicas, caso do pedômetro, cronômetro e monitor de frequência cardíaca. O Galaxy Gear 2 permite ainda falar pelo telefone, mas precisa do celular por perto para esta função.

A Samsung deixou os três aparelhos com o Link para um teste completo em primeira mão. Confira em nossa próxima edição impressa, que sai na segunda-feira, 31.