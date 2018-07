Incrível e assustador. O Google registrou uma patente nos Estados Unidos para um par de microcâmeras que seriam incorporados a suas lentes de contato inteligentes. As imagens do pedido foram publicadas pelo site Patent Bolt.

Com as câmeras, seu portador será capaz de tirar uma foto apenas olhando para o objeto a ser registrado.

É claro que a ideia por trás do projeto não é criar um sistema invasor da privacidade alheia e sim ajudar pessoas com deficiências visuais. Os dados das imagens capturadas ajudariam a orientar o usuário durante seu caminho, ajudando-a a atravessar a rua ou desviar de objetos.

As lentes de contato foram anunciadas no começo do ano e servirão para medir o nível de glicose do usuário através das lágrimas. Quando o índice chega a um ponto preocupante, a lente avisa o proprietário.