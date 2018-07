UPDATE: A assessoria da HP informou errado o preço do Slate 2 como R$ 3.759. Um email mandado à imprensa hoje comunica o valor correto: R$ 2.759. Mesmo assim, ele continua sendo o tablet mais caro do Brasil.

A HP acaba de lançar o tablet mais caro do Brasil, o Slate 2. O preço sugerido para a versão apenas com Wi-Fi e 64 GB de armazenamento é de R$ 3.759 R$ 2.759. O novo iPad com as mesmas características sai por R$ 1.999.

Curioso é que nos EUA os dois aparelhos saem por preços equivalentes. Na BH Photo & Video, por exemplo, os dois têm o mesmo preço: US$ 699.

O Slate 2 tem foco no público corporativo. Usa Windows 7, tem processador Intel e entrada USB, características pouco comuns em tablets. Outro item pouco visto em aparelhos do tipo que ele oferece é uma caneta stylus.

O tablet tem 690 g, o que o coloca no grupo dos modelos mais pesados. Sua tela é de 8,9 polegadas (o iPad tem 9,7 polegadas). Seu processador é de 1,5 GHz. Câmera traseira é de 3 MP, frontal é VGA.

Ele também vem com recursos de segurança e conectividade pensados para o uso dentro de uma rede corporativa.