Em tempos de leitura eletrônica e serviços na nuvem, parece que as impressoras caíram em desuso. Mas aqui vai uma novidade interessante: o setor de impressão está bombando. Segundo números da consultoria Gartner, foram vendidas 3,9 milhões de máquinas em 2012. Em 2016, a estimativa é de 5,8 milhões.

Ou seja: ainda há muita gente imprimindo. E não só em grandes empresas. Pequenos comércios, pais com filhos na escola, professores universitários, fotógrafos e designers são algumas categorias que ainda encontram muitos motivos para usar uma impressora.

Um indicador da saúde do setor é a presença de locais de reciclagem de cartuchos de tinta. Eles não só continuam por toda parte, como também estão mais profissionalizados.

Para as gigantes do setor, empresas como HP (68% do mercado) e Epson (23%), esse tipo de negócio é seu principal adversário. Claro, quem recicla cartucho não compra os oficiais comercializados pelas grandes. No mercado de tintas para impressora, 60% está na mão do que a Epson chama de “genéricos”. O produto original está claramente perdendo.

A empresa criou agora uma linha de impressoras cujo objetivo é atacar diretamente o mercado paralelo. As máquinas trazem uma tecnologia nova, chamada “tanque de tinta”, desenvolvida especialmente para o mercado latino-americano.

Os novos aparelhos vêm com um conjunto de quatro recipientes de tinta na parte lateral. Não existe mais cartucho. Quando a tinta de qualquer um desses recipientes acaba, o usuário pode abastecê-lo com um refil comprado separadamente, uma garrafinha plástica de 70 ml que tem preço sugerido de R$ 30.

Segundo a Epson, a nova linha traz uma relação custo/benefício bem melhor que o das impressoras tradicionais. Um tanque de tinta preta seria suficiente para imprimir 4 mil páginas, muito acima da média de 130 páginas do cartucho tradicional.

A linha de impressoras com tanque de tinta tem quatro modelos: L110, só impressora; L210 e L355, ambas com scanner, a segunda com Wi-Fi; e a L800, direcionada para impressão fotográfica. Todas, porém, conseguem imprimir em papel fotográfico com excelentes resultados.

Custando entre R$ 500 e R$ 1.200, elas são mais caras que a maioria das opções disponíveis. O interessado deve pensar bem nas necessidades de impressão antes de fazer o investimento.