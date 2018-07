O “new iPad” começou a ser vendido nesta sexta-feira, 16, em lojas de países como EUA, Reino Unido e Japão.

Um dos efeitos colaterais do lançamento é que o preço do seu antepassado, o iPad 2, caiu.

Numa pesquisa online, o modelo mais básico do tablet (16 GB e Wi-Fi, sem 3G) sai por R$ 1.399 na FNAC, Ponto Frio e Walmart (o mesmo preço da Apple Store).

Mas, se você quiser comprar o produto à vista, consegue ainda mais barato no Fast Shop: R$ 1.257,32 (antes era R$ 1.629). Parcelado em dez vezes, o preço final sai os mesmos R$ 1.399 das outras lojas.

No Magazine Luiza, o modelo mais básico (16 GB e Wi-Fi, sem 3G) já esgotou. Mas as outras versões do tablet aparecem com os melhores preços da pesquisa, se comprados à vista: 16 GB Wi-Fi com 3G por R$ 1.627,12; 32 GB Wi-Fi 3G por R$ 1.847,12; e 64 GB WiFi (sem 3G) por R$ 1.715.

O Fast Shop fica em segundo lugar nos melhores preços à vista: 16 GB Wi-Fi com 3G por R$ 1.661,75; 32 GB Wi-Fi com 3G R$ 1.886,43; e 64 GB WiFi (sem 3G) por R$ 1.751,62.

Se optar por parcelar, o cliente pagará como preço final nas duas lojas os mesmos valores da Apple Store (e FNAC, Ponto Frio e Walmart). Respectivamente, R$ 1.849, R$ 2.099 e R$ 1.949.

No Magazine Luiza, dá para fazer em 12 vezes sem juros. No Fast Shop, em dez.

