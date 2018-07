Ou a aspirina. Ou o band-aid. Ou… o Google.

Explicando melhor: o tablet da Apple, por ter sido o pioneiro e se manter líder folgado do setor, tem grandes chances de virar um daqueles casos onde a marca vira sinônimo do produto.

É no que acreditam especialistas ouvidos pela Associated Press nessa matéria.

“Para a vasta maioria, a ideia de um tablet está totalmente ligada à ideia de um iPad”, diz um gerente de varejo ouvido pela matéria.

Péssima notícia para a competição. Que talvez tenha que conviver com pessoas falando do “iPad da Motorola” ou do “iPad da Samsung”.

