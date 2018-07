Site da Apple eslovaca destaca o iPhone 5

O novo smartphone da Apple chegou nesta sexta-feira, 28, a mais 22 países.

Siga o ‘Homem-Objeto’ no Twitter

São eles: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, República Tcheca, Eslováquia, Esolvênia, Espanha, Suécia e Suíça.

Até o fim do ano, a Apple quer lançar o telefone em 100 países. Se for como no ano passado com o iPhone 4S, estaremos no último grupo de países a recebê-lo.