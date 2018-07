Ao longo dos anos, a Apple conquistou um grau de fidelização à marca invejável. É muito comum um usuário de iPhone, por exemplo, ter também um MacBook Pro ou um iPad.

A Samsung ainda não é objeto desse tipo de veneração, mas pode ser questão de tempo. Com a progressiva melhoria da qualidade e a ampliação das opções, está cada vez mais fácil viver num “mundo de Samsung”, que inclui smartphones, tablets, os híbridos “Note”, câmera fotográfica e relógio inteligente. Junta-se à família agora o laptop Ativ Book 9 Lite, projetado para trabalhar integrado a outros aparelhos.

Apesar de ser um bom Ultrabook (a Samsung não usa o termo, mas as especificações o enquadram nessa categoria), o Ativ Book 9 Lite será mais bem aproveitado por quem tiver um dispositivo Samsung – mais especificamente do smartphone Galaxy S2 ou do híbrido Galaxy Note 2 em diante.

Com esses aparelhos é possível utilizar um aplicativo interessante chamado SideSync, que integra computador ao dispositivo móvel de maneira bastante avançada. Ele espelha a tela do tablet ou smartphone no notebook e permite, por exemplo, digitar um SMS a ser transmitido pelo celular usando o teclado do laptop.

Pode-se também deslizar o cursor com o mouse entre os dois aparelhos, arrastando arquivos de um dispositivo para serem copiados no outro (para usar o computador sozinho, vale lembrar que o mouse é opcional, uma vez que sua tela é de toque). É incrível. Chegar lá, porém, dá um certo trabalho. Achei o processo de instalação do SideSync no smartphone (usei um Galaxy S4) e no Ativ Book 9 Lite confuso e demorado.

Outro aplicativo do laptop que vale destacar é o Bitcasa, um novo serviço de armazenamento em nuvem que tem tudo para deixar o DropBox preocupado. O Bitcasa permite guardar até 10 gigabytes gratuitamente.

Muito útil, já que o armazenamento do Ativ Book 9 Lite é de só 128 gigabytes, (medida comum entre Ultrabooks). Com 1,58 quilos de peso, 1,74 centímetros de espessura e carcaça de plástico, o Ativ Book 9 Lite não é um modelo dos mais robustos. Em compensação, é prático e ligeiro.