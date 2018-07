Quando vi os vídeos de demonstração do Leap Motion imaginei que uma nova vida me esperava, mais livre. Pensei que poderia navegar na internet, abrir arquivos e mexer em pastas no desktop como faz um maestro de orquestra: usando as mãos no ar. O aparelho que traduz gestos em comandos na tela seria um grande facilitador.

A instalação é fácil: basta posicionar o dispositivo na frente do teclado, conectá-lo ao computador com um cabo USB e baixar o software.

Agora é só sair movimentando a mão, certo? Errado. A parte fácil termina aí. Dominar os movimentos da mão para executar tarefas é extremamente difícil. Em cinco dias de uso, consegui avançar pouco.

Os testes começaram usando o aplicativo Touchless, para executar funções do Windows ou do sistema do Mac com o Leap Motion. Tive grande dificuldade para posicionar o “cursor” no ponto certo para realizar comandos (por exemplo, acertar o botão para minimizar de uma janela ou a região clicável de um arquivo). Muitas vezes, abri um aplicativo ou selecionei outra coisa que não queria.

Certamente não é o uso recomendado para ele. Michael Buckwald, CEO e cofundador da empresa, declarou que seu aparelho não veio substituir o mouse ou o teclado. Por isso, os aplicativos específicos, encontrados na loja própria Airspace, são tão importantes para o sucesso do produto.

Tentei alguns desses aplicativos e os resultados foram variados. O Google Earth também é difícil de usar. É bem complicado controlar as variáveis de distância do solo, ângulo em relação ao chão e direção com as mãos no ar. Por várias vezes me senti como um astronauta dentro de uma cápsula em queda livre do espaço. O app do New York Times teve uma experiência bem melhor. O motivo é que ele é mais simples, tem poucas funções e usa superfícies clicáveis grandes. Mesmo assim, basta um movimento errado para fechar uma notícia sem querer ou fazer a lista de artigos rolar descontroladamente.

Leap Motion

Peso 45,3 gramas

Comprimento 8 centímetros

Área de reconhecimento de gestos 0,23 metro cúbico

Entrada USB 2.0

Preço US$ 79,99