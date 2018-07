O terceiro modelo da linha de smartphones Galaxy, da Samsung, mantém a competição com o iPhone aquecida; Brasil está no primeiro grupo de países onde será vendido

FOTO: KI PRICE/REUTERS

O grande lançamento de 2012 da Samsung veio envolto em mistério. Nem o nome do aparelho foi divulgado. Quando enfim o Galaxy S III foi anunciado na quinta-feira, em Londres, num megaevento para mais de dois mil convidados, o que se viu não foi uma revolução, mas um smartphone impressionante, líder natural dos celulares Android. O novo round deixou a briga com a Apple ainda mais quente.

O mercado brasileiro, ao contrário do que costuma ocorrer, está no primeiro grupo de países a receber o novo aparelho. Ele chega no início de junho. “É a primeira vez que o Brasil está entre os primeiros lugares a receber um lançamento mundial”, disse Michel Piestun, vice-presidente de telecomunicações da Samsung no Brasil.

A maior novidade do Galaxy S III é uma série de tecnologias de reconhecimento do usuário, como voz, rosto e movimentos. Quando o usuário, por exemplo, leva o telefone para perto da orelha, ele reconhece o movimento e aciona o telefone. Através do reconhecimento dos olhos, o telefone “dorme” assim que o usuário distancia o rosto do aparelho. Quando volta a encará-lo, o Galaxy SIII acende de novo. O telefone vem com um assistente que obedece a comandos de voz, uma espécie de resposta ao Siri, do iPhone 4S.

O processador foi de 1,2 GHz (no Galaxy SII) para 1,4 GHz.

Confirmando boatos, ele agora tem quatro núcleos (quadcore). A câmera continua com o mesmos 8 megapixels (MP) do anterior, mas com recursos extras para compartilhar fotos.

Uma novidade se chama “Best Photo”, que promete escolher a melhor foto de uma sequência. A função “Social Tag” reconhece rostos de pessoas conhecidas e facilita o compartilhamento da foto com elas. A tela é Super Amoled em alta definição e tem 4,8 polegadas, 22% maior que a anterior. O sistema operacional é Android 4.0 (Ice Cream Sandwich). Uma série de opcionais (vendidos à parte) será lançada, com destaque para um carregador de bateria Wi-Fi.

* O repórter viajou a Londres a convite da Samsung.

Produto | Samsung Galaxy SIII

Preço | Não divulgado

Sistema | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich)

Câmera | 8 MP (traseira), 1,9 MP (dianteira)

Armazenamento | 16 GB, 32 GB e 64 GB

Peso | 133 gramas

Tela | 4,8 polegadas (Super AMOLED HD)