Depois de valiosas dicas para comprar filmadora (com VJ Spetto) e câmera fotográfica (com a fotógrafa Caroline Bittencourt), os dois próximos posts do Homem-Objeto se voltam para o áudio.

Partindo do especial de aparelhos portáteis que publicamos na segunda, 21, na edição de papel do Link, publico aqui duas mini-entrevistas com profissionais de áreas relacionadas.

Começando com tocadores de MP3, conversei com a cantora pernambucana Lulina, que é dona de um iPod Nano 16 GB.

Por que você gosta do seu iPod?

Ele é prático e melhor do que a maioria dos tocadores de outras marcas porque você pode organizar as coisas, botar capa de disco, fazer playlists. E no iPod novo você pode gravar coisas. Eu tenho uma ideia no meio da rua e começar a gravar baixinho. Ele consegue gravar baixinho.

Você costuma usar os 16 GB, lotando ele de músicas?

Eu passo pouca coisa, não uso muito como biblioteca. Quando quero ouvir outras coisas, troco. É bom pra criar um certo desapego, se roubarem o meu iPod não tem problema, não vou perder minha coleção.

O que mais você destacaria de bom no seu iPod?

O fone de ouvido é que é importante num tocador e o do iPod é muito legal. Tem sons que parece que a pessoa tá no seu ouvido, tem som que parece distante.