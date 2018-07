ATUALIZADO EM 2/11/2013

Sempre que chega a notícia de mais um lançamento de celular da Nokia com Windows Phone, e eles não têm sido poucos, é inevitável pensar no desperdício. Estamos falando de grandes esforços de desenvolvimento, manufatura e marketing que tentarão o quase impossível: convencer o mundo a trocar seus Androids ou iPhones por esta “terceira via”.

Já se estabeleceu um senso comum no meio sobre os Nokia Lumia: são ótimos smartphones, mas quem quer um aparelho que não tem Instagram ou YouTube, uma vez que a plataforma não tem versões para alguns dos aplicativos mais populares do momento? O YouTube está disponível para a plataforma e a versão do Instagram para Windows Phone foi anunciada no evento da Nokia em Abu Dabi.

Mas há luzes no final do túnel e não se trata de um iPhone 5S em sentido contrário. Relatório da consultoria IDC para o segundo trimestre de 2013 mostra que o Windows Phone chegou à posição de segundo sistema operacional mais utilizado na América Latina. No Reino Unido e França, ele já tem mais de 10% do mercado.

A Microsoft garante que no Brasil a plataforma está perto de superar o iOS. No segundo trimestre de 2012, a diferença teria sido de apenas 20 mil aparelhos vendidos. Vendas maiores trarão, automaticamente, mais interesse dos desenvolvedores de aplicativos.

Já disse neste espaço mais de uma vez: os smarphones Nokia Lumia são telefones de primeira. Com o 1020 não é diferente. O design é bonito, da carcaça à interface de azulejos coloridos que é padrão do Windows Phone (e do Windows 8 para PCs e tablets também). O processador é de fôlego, com 1,5 GHZ, o que torna o uso do aparelho uma experiência graciosa e sem tropeços.

Caso você não tenha percebido olhando para a foto, a câmera é o grande destaque do 1020. Trata-se da já famosa câmera com sensor de 41 megapixels da Nokia. Ela já tinha aparecido em outro aparelho da empresa, o PureView 808. Só que este era um aparelho que trazia muito de câmera e pouco oferecia em outros recursos. O 1020 corrige a situação e incorpora a super-câmera num smartphone à altura.

O zoom é um de seus recursos mais espantosos. Permite visualizar com nitidez detalhes mínimos de uma imagem. Outra vantagem é que também pode-se tirar fotos de qualidade em condições de baixa luminosidade.

O telefone vem com dois aplicativos para a câmera: Smart e Pro. As imagens da Pro, onde se aplica o zoom espetacular, não podem, porém, ser exportadas facilmente. O aplicativo não tem opções de compartilhamento comuns como Email, Facebook e Twitter. contam com várias opções de compartilhamento mediante cadastramento do usuário.

O preço sugerido do Nokia 1020 deve assustar muitos consumidores também, R$ 2.399, sem vínculo com plano de operadora. Ele será vendido exclusivamente pela Vivo.

Nokia Lumia 1020

Sistema | Windows Phone 8

Processador | 1,5 GHz

Armazenamento | 64 gigabytes

Tela | 4,5 polegadas

Câmera | 41 megapixels (traseira)

e 2,1 MP (frontal); 1080p (vídeo)

Preço | R$ 2.399 (sugerido)