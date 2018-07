FOTO: Divulgação

O futuro da plataforma Windows Phone e da sua maior apoiadora, a Nokia, permanece incerto. Mas os brasileiros poderão em breve conhecer sua versão mais recente com a chegada do Nokia 920, o primeiro modelo com Windows 8 a sair por aqui. A empresa anunciou o início de sua pré-venda no dia 14 de fevereiro.

O smartphone chega ao País quatro meses depois de seu lançamento nos EUA e Europa. O preço sugerido é R$ 1.999.

Seu antecessor, o Nokia Lumia 900, que vem com sistema operacional Windows 7.5 (e não pode ser atualizado para Windows 8), começou sendo vendido a R$ 1.899, mas já pode ser encontrado por R$ 400 a menos (sem plano de operadora).

Assim como o Lumia 900, o 920 é um super-smartphone. Tem câmera de 8,7 megapixels que ainda vem com a tecnologia PureView (presente no telefone de 38 megapixels da empresa, o PureView 808).

Também traz tecnologia NFC Seguro (tecnologia usada em pagamentos digitais que permite usar o celular como um cartão de crédito/débito) e navegação gratuita ponto a ponto guiada por voz.

O celular pode ser encomendado na loja online da empresa ou em qualquer um dos seus pontos de venda físicos. Os primeiros clientes a comprarem o aparelho levam de brinde um carregador portátil Nokia DC-16.