As notícias sobre o Galaxy S3, o grande lançamento de smartphone da Samsung em 2012, vão ficando mais quentes.

Depois de supostas fotos do telefone, foi a vez do site vietnamita Tinhte divulgar um vídeo onde uma suposta versão para teste do aparelho aparece.

O aparelho mostrado tem tela AMOLED de 4,6 polegadas e câmera traseira de 8 megapixels. Uma examinada nas configurações revela um processador de 1,4 GHz quad-core (quatro núcleos), 1 GB de RAM e 16GB de armazenamento interno.

A parte externa não dá pistas. Segundo o site The Verge, trata-se de uma carcaça provisória, usada na fase de testes para não revelar a cara do aparelho.

É claro que pode ser tudo tiro n’água. Mas o histórico do Tinhte é bom: vazaram o novo iPad, o iPhone 4 e o Galaxy Note 10.1.