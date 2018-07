A ideia foi apresentada no TechCrunch Disrupt, evento de inovação que acontece em Nova York por esses dias. Tem potencial para revolucionar o setor de cosméticos.

Trata-se do Mink, um dispositivo que se conecta ao computador ou smartphone e a uma impressora 3D para produzir maquiagem da cor que a pessoa quiser. Segundo a criadora Grace Choi, ele faz no momento sombra para os olhos, mas poderá ser expandido para outros tipos de maquiagem como bases, cremes, pós e batons.

Na demonstração que fez no Disrupt, Grace tirou aplausos empolgados do público ao explicar o processo de sua invenção: ela seleciona uma cor de um vídeo no YouTube, copia para o Photoshop e manda para impressão (acima). No fim, sai um pequeno pote com maquiagem.

Grace acredita que o Mink fará da internet a “maior loja de produtos de beleza do mundo”, em que as pessoas poderão escolher as cores que bem entenderem e criar produtos com elas. “Você poderá tirar uma foto do batom de sua amiga e fazer uma impressão disso”, exemplificou. Para a inventora, seria uma saída para as limitadas opções de tonalidades disponíveis hoje nas lojas.

Para a parte física dos produtos, a inventora do Mink explica que pode-se usar as mesmas matérias-primas usadas pela indústria de cosméticos tradicional. O pigmento seria aplicado na matéria-prima com a ajuda de uma impressora jato de tinta.

De acordo com Grace, o preço final do Mink no varejo deve ficar em torno de US$ 300.