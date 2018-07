O fabricante é uma pequena startup de São Francisco, na Califórnia, chamada Leap Motion. A modéstia para por aí. “Estamos mudando o mundo”, sentencia uma das frases no site de seu produto. E não há nada como o Leap por aí. Se tudo ocorrer conforme o plano, é um futuro sem mouse, teclado ou tela de toque.

O Leap é uma caixinha que o usuário coloca junto ao PC e que permite controlar tudo na tela com gestos no ar. Com ele, pode-se mover o cursor, clicar, desenhar, escrever, teclar, aumentar e diminuir objetos, subir e descer a tela. A promessa do site oficial é de “precisão de um centésimo de milímetro”, número “200 vezes maior” do que qualquer outra tecnologia de controle por gestos até hoje (veja ao lado).

Um dos cofundadores da Leap Motion, Michael Buckwald, definiu a experiência como a criação de “uma pequena bolha de interação à sua volta”. Tal “bolha” mede aproximadamente 23 metros cúbicos. Dá para mexer à vontade.

Uma das capacidades mais promissoras do Leap é sua manipulação em três dimensões, que foi o conceito que deu origem ao aparelho, surgido da frustração que seus criadores tinham em relação à modelagem em 3D. Dá para imaginar a utilidade que um produto assim teria para inúmeras profissões: médicos, engenheiros, desenhistas, arquitetos, estilistas.

Seus criadores garantem que a tecnologia reconhece o formato da sua mão e consegue distinguir cada um de seus dez dedos e até um objeto que sua mão possa estar segurando, como um lápis.

O outro cofundador da empresa é David Holz, que já pesquisou mecânica de fluidos para a Nasa. Ele e Buckwald já conseguiram um bom time de investidores, incluindo a Founders Fund, que tem Sean Parker, fundador do Napster, entre os sócios, e Brian McClendon, vice-presidente de engenharia do Google.

E, se o Leap traz à mente a tecnologia vista no filme Minority Report, de Steven Spielberg, Buckwald é rápido em corrigir: “Não. Vai ser ainda melhor.”

Vendas começam no máximo em 2013

O site do Leap ainda não traz especificações completas do produto (ele ainda é um protótipo e não está à venda), mas já é possível saber de algumas características importantes.

Ele será compatível com Mac e PC. Uma versão para Linux também está nos planos.

O preço de varejo nos Estados Unidos será de US$ 69,99. O lançamento está previsto para “algum momento” entre dezembro deste ano e fevereiro de 2013. Seus criadores também afirmam que o aparelho terá sua própria loja de aplicativos.

Inicialmente, o Leap só estará disponível como periférico. Mas seus inventores disseram ao site Engadget que está nos planos inseri-lo também em laptops, desktops e até smartphones e tablets. Esta possibilidade torna-se praticável graças ao tamanho do aparelho. Com aproximadamente 7,6 centímetros de comprimento, o Leap é um pouco menor do que a maioria dos smartphones no mercado.