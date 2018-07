TinyScreen, como diz o nome em inglês, é uma tela minúscula, do tamanho de um dedão. Em fase de projeto no site de arrecadação Kickstarter, a telinha pode ser adaptada ao gosto do freguês.

Visor de smartwatch, videogame de bolso, tela de notificações são algumas das possibilidades para o minivisor. A Tiny Screen pode ser conjugada com acessórios como sensores, GPS, cartão MicroSD, joystick ou um controlador de robô para dar origem a dispositivos de vários tipos. O limite é a imaginação ou necessidade de quem usa.

A TinyScreen, que é colorida e traz tecnologia de tela OLED, foi criada para trabalhar com aplicativos criados na plataforma TinyDuino, versão para projetos diminutos da conhecida interface de código aberto Arduino.

O kit básico da tela com processador, escudo USB, bateria e tela sairá por US$ 55. Confome são acrescentados acessórios, o preço aumenta (ver no fim do post as opções).

A campanha para levantar fundos é um sucesso gigantesco. Dos US$ 15 mil almejados, já foi conseguido o triplo desse valor, sendo que ainda faltam 15 dias para o projeto correr.

O vídeo abaixo traz mais detalhes.