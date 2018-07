O evento de lançamento do Moto X, em São Paulo, não economizou em atrações. Teve stand-up comedy de Ingrid Guimarães e palestra motivacional de Guy Kawasaki, especialista em tendências de tecnologia que trabalhou com Steve Jobs na Apple.

Se restava alguma dúvida da importância do Moto X tanto para a Motorola como para seu novo dono, o Google, Kawasaki esclareceu: “Nosso principal inimigo é a Samsung, porque eles são os maiores.”

O Moto X é um firme e respeitável primeiro passo na estratégia de reerguer a Motorola, que já foi das grandes e hoje tem 1% do mercado mundial de celulares.

É um smartphone de aparência simples e direta. Seu jeitão austero fica evidente na frente, sem qualquer botão. Todos os comandos do Moto X são realizados na tela.

O reconhecimento de voz é um dos destaques do aparelho, que tem um processador dedicado só para essa função e entende português brasileiro (incluindo sotaques regionais, segundo a Motorola).

O sistema trabalha integrado com o aplicativo Google Now. Por meio dele, é possível fazer telefonemas, mandar mensagens, perguntar informações, saber a previsão do tempo e pedir instruções de navegação. É especialmente útil para quando se está dirigindo.

O reconhecimento de gestos e movimentos é outra das atrações do Moto X. O celular “entende” situações em que o usuário está (em reunião, dirigindo, dormindo) e altera as configurações, como, por exemplo, não deixar o telefone tocar na madrugada ou ler mensagens que chegam dentro do carro em movimento.

É possível também acionar a câmera do Moto X, quando em repouso, chacoalhando o aparelho duas vezes. Dentro da função de câmera, pode-se fazer tudo com uma mão, como dar um zoom e usar recursos de imagem.

Uma das desvantagens é que o Moto X só tem 16 gigabytes de armazenamento e não permite expansão. A Motorola diz que prefere que usemos a nuvem e dá 50 gigabytes de espaço gratuito no Google Drive. Mas no exterior há uma versão de 32 gigabytes.

Os consumidores no Brasil ainda terão de esperar até 2014 para dispor do MotoMaker, serviço de personalização que permite escolher cores e materiais para o aparelho. O Moto X chega ao varejo e às operadoras em 17 de setembro e custará R$ 1.799.

Motorola Moto X

Sistema | Android 4.2

Processador | 1,7 GHz

Armazenamento | 16 GB

Tela | 4,7 polegadas

Resolução de tela | 312 pixels por polegada

Câmera traseira | 10 megapixels; 1080p (vídeo)

Câmera frontal | 2 megapixels

Peso | 130 gramas

Preço sugerido | R$ 1.799