Londres receberá em outubro um evento totalmente dedicado à impressão 3D. O 3D PrintShow cobrirá várias áreas relacionadas à nova tecnologia, de arte a medicina.

A foto acima é um trabalho do artista inglês Jordan Jon Hodgson, que produz peças em cerâmica desenhadas no computador e realizadas numa impressora 3D.

Outra artista que estará presente é a paulista Andreia Chaves, autora dos sapatos acima.

Setores contemplados no 3D PrintShow incluem também joalheria, negócios, tecnologia, cinema, arquitetura e arqueologia. Além de uma feira expositora, está programada uma série de palestras com temas como “Fósseis digitais”, “Construindo um pequeno negócio em volta da impressão 3D” e “Desenvolvimento de apps para um mundo 3D”.

No site oficial do evento, há vídeos de vários expositores. Um deles mostra uma guitarra cujo corpo foi impresso em 3D. O instrumento foi usado para compor a música-tema do evento.

O 3D Event Show está marcado para 20 e 21 de outubro. Mais detalhes no site oficial.