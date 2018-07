Testamos três aparelhos de áudio de tamanhos diferentes com Bluetooth

Apesar de muitos avanços, ouvir músicas que estão no seu celular ou tablet em um aparelho de áudio de qualidade ainda depende de procedimentos nada modernos.

Um deles, bem tradicional, é espetar um cabo com o padrão P2 na saída de fone de seu celular e ligar a outra ponta num sistema de amplificação. Mas isso, como resultado, pode gerar um emaranhado de fios não muito bonito de se ver e pouco prático de lidar.

Outra opção é acoplar o aparelho em um dock – uma ação bem mais contemporânea e simples, mas que ainda envolve certo esforço, como ir até o dock e deixar o smartphone lá.

Uma boa maneira de se livrar dos emaranhados de fios e da caminhada até o aparelho são os docks e caixas de áudio que já vêm com sistema Bluetooth. A tecnologia de transmissão de dados a curtas distâncias permite que as músicas sejam enviadas de um computador ou smartphone para um sistema de som. Basta ligar os dois eletrônicos e fazer o emparelhamento.

Avaliei três aparelhos de áudio com Bluetooth de tamanhos diferentes.

Samsung DA-E750

O maior e também mais caro entre os aparelhos selecionados tem um bonito acabamento que simula madeira e transmite um ar de mobília clássica e elegante. Também pesa como móvel – quase nove quilos. O jeitão vintage não para por aí: o dock traz um sistema de pré-amplificação com válvula (para os cultuadores de áudio clássico, o valvulado só perde para analógico). O som faz jus à pompa e bate bem. Em algumas lojas, pode ser encontrado por R$ 600 a menos do que o valor sugerido pelo fabricante.

Preço sugerido | R$ 2.499

Potência | 100 W

Peso | 8,6 quilos

Jawbone Jambox

Pode dar trabalho encontrar esse aparelho no Brasil. E o alto preço não é nada atraente. Mas a Jambox é um triunfo de desenho e qualidade de som que vale conhecer. Discreto e moderno, o dock Bluetooth vem em diferentes opções de cores e se mescla com os objetos de prateleira. Ele também ganha dos concorrentes em termos de portabilidade. Seu som tem presença e clareza. A Jawbone também oferece vários aplicativos para smartphone que acrescentam novos recursos à caixa de som.

Preço | R$ 1.799

Potência | Não divulgado

Peso | 347 gramas



LG Dock ND 5520

Lançamento recente da LG, o dock oferece duas opções ao freguês: a transmissão do áudio de computador/smartphone/tablet via Bluetooth ou o acoplamento em uma das duas entradas disponíveis – uma compatível com iPhone/iPad e a outra com aparelhos que usam o sistema operacional Android. O aparelho oferece diferentes alternativas de equalização. O design minimalista e a cor branca permitem que ele fique bonito em uma variedade de cenários. Ótima relação custo-benefício.

Preço sugerido | R$ 899

Potência | 30 W

Peso | 2,27 quilos