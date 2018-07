Um sério empecilho à organização de nossos aparelhos e equipamentos eletrônicos sempre foi os fios. Quem não sente um certo desalento ao vislumbrar o matagal de fiação que muitas vezes cresce atrás de nossos móveis ou insiste em pender de lugares improváveis? Na hora de mudar algum aparelho de lugar, o processo de conexão e desconexão é outra chatice.

Na área de áudio, de um ano para cá, apareceram várias boas opções de caixas de som com conexão Bluetooth. É uma ótima notícia. Espetar um smartphone no dock é muito anos 2000. O que queremos é atender o telefone e manter o som rolando. Do mesmo modo, gostamos da liberdade de poder levar o som para diferentes lugares de um ambiente.

A caixa JBL Flip chegou no fim do ano passado e já é uma das melhores opções desse tipo de produto.

Pesando apenas 350 gramas e com 160 milímetros de frente, já sai ganhando em matéria de portabilidade. Com formato cilíndrico, tem as dimensões de uma lata de refrigerante um pouco mais fina. Pode ser facilmente levada para todo lado e colocada em qualquer lugar da casa, deitada ou em pé.

A fonte do som (smartphone, PC, qualquer aparelho com Bluetooth), porém, não pode estar muito longe. O alcance desse tipo de conexão no caso da Flip me pareceu um tanto restrito. Afastando a caixa mais de dois metros da fonte já trouxe engasgos e interrupções no áudio.

A qualidade do som é ótima, com o padrão de nitidez e arredondamento que consagrou a JBL. Mesmo os graves soam bem resolvidos, coisa que não acontece em muitas caixas de tamanho reduzido. Obviamente, não se pode esperar aquele peso de boate, afinal estamos falando de uma caixinha que é um alto-falante doméstico.

Por fim, o preço é muito convidativo: um pouco menos que R$ 500. Produtos bem estilosos da Bose e da Jawbone lançados aqui, embora ganhem em potência ou ousadia de design, podem custar até cinco vezes mais. Na outra ponta, existem caixas com Bluetooth por R$ 200, mas de qualidade inferior.

JBL FLIP

Potência | 2 X 5 W

Alto-falante | 3,8 centímetros

Resposta de frequência | 150 e 20.000 hz

Bateria | 5 horas

Peso | 350 gramas

Preço | R$ 499 (sugerido)