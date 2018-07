O título acima não está errado: a Nokia anunciou um smartphone com uma câmera com sensor de 41 MP. Um aparelho do tipo era esperado, mas o número de megapixels surpreendeu a todos.

Chamado Nokia 808 PureView, ele foi apresentado na Mobile World Congress, em Barcelona, nesta segunda-feira, 27, durante a concorrida coletiva da empresa.

Segundo informações da coletiva, o alto poder de captura de luz do sensor permite fotos detalhadas e nítidas em diferentes resoluções: 5 MP, 8 MP e até 38 MP (mas não em 41 MP; os pixels do sensor na verdade ajudam a compor os pixels da imagem final, em menor quantidade).

A lente do aparelho vem com a conhecida grife Carl Zeiss. A Nokia garante que o smartphone produz fotos com qualidade profissional.

Para exemplificar, os telões mostraram uma imagem com ótima resolução. Acontecia então um zoom out, com o olhar se distanciando da imagem inicial e revelando que era apenas um detalhe de uma imagem bem maior.

O smartphone, que vem com sistema operacional Symbian (a empresa aproveitou para confirmar a continuidade do sistema, contrariando especulações de que estaria com os dias contados), oferece também áudio de qualidade com o sistema dolby 5.1 surround sound (usado em cinema e home theaters). A qualidade do som e da distribuição pelos seis canais também foi demonstrada na coletiva com resultado impressionante.

A coletiva da Nokia apresentou ainda as versões globais da série Lumia, como o 610, 710, 800 e 900, todos com Windows Phone, e a série Asha, mais barata e focada em trazer consumidores de países emergentes para o consumo de dados no celular (“quase um smartphone”, nas palavras do CEO da empresa, Stephen Elop).