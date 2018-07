Eles não têm os recursos avançados dos smartphones, mas os celulares intermediários custam menos e acessam a internet

Produto Nokia Asha 303

Preço R$ 499 (sugerido e sem operadora)

Sistema operacional Nokia Series 40

Câmera 3,2 MP (atrás)

Armazenamento 100 MB (expansível até 32 GB)

Processador 1 GHz

Peso 99 gramas

Tela 2,6 polegadas

Os smartphones hoje correspondem a 14% do mercado brasileiro. Bem distante dos EUA, onde metade dos aparelhos são “inteligentes”. Fácil entender: os modelos mais básicos geralmente custam entre R$ 600 e R$ 700 no Brasil – caro para a maioria.

Pensando em quem não quer gastar mais de R$ 500, mas quer usar internet e ter recursos mais complexos, separamos três opções mais econômicas. Os dois primeiros são considerados “celulares de entrada”, ou seja, são quase smartphones. Têm Wi-Fi e 3G, mas o sistema operacional é limitado e suas câmeras são pouco sofisticadas.

O Asha 303, da Nokia, faz parte da estratégia de conectar “o próximo bilhão de pessoas”. Saiu no fim do ano passado. Recentemente foi lançado o Asha 302, muito parecido. O 303 é mais leve e mais bonito. O 302 tem um 3G mais rápido.

A Motorola acaba de lançar o Moto Go, com tela diminuta e sistema próprio que lembra o Android. E o Optimus L3, da LG, é de fato um smarpthone, com tela de toque, Android e faz vídeo. Mas algumas especificações técnicas são inferiores às do Asha. Compare.

Produto Motorola Moto Go

Preço R$ 329 (sugerido e sem operadora)

Sistema operacional Próprio (com serviços do Google)

Câmera 2 MP (atrás)

Armazenamento 50 MB (expansível para 32 GB; inclui cartão de 2 GB)

Processador 650 MHz

Peso 100 gramas

Tela 2,2 polegadas

Produto LG Optimus L3

Preço R$ 429 (sugerido e sem operadora)

Sistema operacional Android 2.3

Câmera 3,2 MP (atrás)

Armazenamento 1 GB

Processador 800 MHz

Peso 110 gramas

Tela 3,2 polegadas