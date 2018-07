Essa é para que não paire dúvida sobre o esforço da Nokia em emplacar sua linha Lumia/Windows Phone.

A empresa está dando nada menos que um XBox 360 com Kinect de brinde para as 200 primeiros pessoas compradores de um Lumia 800 neste sábado, 24.

Com preço sugerido de R$ 1.699, o Lumia 800 foi lançado no Brasil na quinta-feira, 22. Junto dele, também estreou no mercado local seu parente mais barato, o Lumia 710 (preço sugerido: R$ 999). Ficaram de fora o mais econômico, o Lumia 600, e o top de linha, o Lumia 900.

Os Lumias 710 e 800 vêm com os aplicativos XBox Live e XBox Companion (que transforma o aparelho num controle para games).

A promoção do XBox vale só para quem comprar smartphone em uma loja própria da empresa nos seguintes shoppings: Shopping Recife (PE); Shopping Flamboyant (GO); Pátio Belém (PA); Shopping Iguatemi (BA); Shopping da Ilha (MA); Shopping Eldorado (SP); Shopping Barra (RJ); Norte Shopping (RJ); BH Shopping (MG) e Amazonas Shopping (AM).