O Nokia PureView 808, smartphone que causou sensação na MWC, em Barcelona, com sua câmera com sensor de 41 MP, ganhou um comercial com tempero bem brasileiro.

A tecnologia fotográfica impressiona no celular e é seu grande atrativo. Como mostra o filme, feito no próprio aparelho (segundo a empresa), sua capacidade de registrar detalhes é fantástica.

Pena que recursos tão avançados estejam dentro de um celular que roda um sistema operacional que tem os dias contados, o Symbian Belle.

O aparelho ainda não tem previsão de lançamento no Brasil (já tem pré-venda na Itália, por US$ 780, e expectativa de sair em maio em alguns países).