Foto: Reuters

Apresentação da Apple terminada, já pingavam pelo Twitter e Facebook comentários de “nada demais” e “decepção”.

Mas a culpa do anticlimax é da Apple mesmo? Ou é de quem fica construindo uma expectativa grande demais em cima de cada pronunciamento que sai de Cupertino, Califórnia?

A Apple certamente adora esse poder de fazer o mundo parar. Ainda mais quando é para olhar um produto que tem como um de seus maiores atrativos uma “tela melhor para games”.

Upgrades apenas

O novo iPad merecia ser chamado mais de “the upgraded iPad” do que de “the new iPad”. Seu destaque não é um novo recurso ou ferramenta, mas melhorias em cima do que já existia.

Bem diferente de quando veio o iPad 2, que trouxe pelo menos uma grande novidade em relação ao seu antecessor: uma câmera.

Os upgrades principais do novo produto se deram na câmera (mesmo sistema de lente do iPhone 4S, mas com apenas 5 MP contra os 8 MP do smartphone), na resolução da tela “retina” (em HD; o dobro do iPad 2) e no processamento da parte gráfica (quatro vezes mais que o iPad 2).

Usa para ler? Fique com o 2

Será certamente um produto bem melhor para ver filmes, fotos e jogar games (mais um prego no caixão dos consoles?). Já para quem usa o iPad mais como leitor, uma tela de maior resolução faz pouca diferença.

Melhor ficar no (ou comprar) o iPad 2, que acaba de ficar US$ 100 mais barato nos EUA. A Apple brasileira já anunciou a redução por aqui também: R$ 1.399 (16 GB), R$ 1.649 (32 GB) e R$ 1.949.

4G, hotspot, nada de Siri

O novo tablet também oferece possibildade de conexão 4G (por enquanto, sem serventia para quem mora no Brasil). Além de um aplicativo que possbilita escrever ditando (“voice dictation”), mas que não é “inteligente” como a Siri, do iPhone 4S.

Outra pequena novidade útil é que o iPad agora pode ser usado como “hotspot”, conectando outros aparelhos à internet através da sua rede. Exatamente como o iPhone já consegue fazer.

Resta a pergunta no ar: com a concorrência “androidiana” se empenhando cada vez mais (veja, por exemplo, os poderosos Samsung Galaxy Note 10.1 e o Asus Transformer Pad), será que a Apple não deveria vir com algo um pouco mais impactante?

Nome? Que nome?

A Apple poderia ter pensado um pouco mais no nome. Oficialmente, ele se chama apenas “iPad”. Sim, igual ao primeiro. Como o “iPad” original saiu de linha, em tese, não deveria haver confusão na loja. Mesmo assim, não é esquisito a versão mais antiga de alguma coisa ser a versão mais antiga do iPad ser o iPad 2?