A humanidade ansiava há muito por uma solução como esta. Quantas vezes não desejei que objetos da casa tivessem a mesma facilidade do telefone sem fio que você localizava apertando uma tecla na base.

O Stick-N-Find (grude e encontre) é um botão adesivo com Bluetooth que você gruda onde quiser: nas chaves do carro, no controle remoto da TV, no tênis, na coleira do gato.

Se precisar achar o objeto (ou pessoa ou animal), o usuário o localiza através de um aplicativo de celular que traz um “radar”, mostrando sua posição e distância aproximadas. O raio de alcance é de 30 metros.

O produto tem seis opções de cores e versões para iOS e Android. O preço começa em US$ 49 por um conjunto com duas peças e vai até um jogo com 20 por US$ 399,99.

