O Brasil entrou oficialmente na era do 4G. Na terça-feira, 12, a Anatel promoveu o leilão das novas faixas de transmissão de dados. No papel, o 4G promete comunicação dez vezes mais rápida que o 3G, facilitando, por exemplo, o streaming de vídeo. Com base nisso, pode-se esperar um belo upgrade na experiência de smartphones e tablets.

Entre a promessa e a realização, contudo, há um longo caminho a ser percorrido…

Começando pelos prazos. Será só em abril de 2013 que as primeiras cidades do País começarão a receber o sinal 4G. As últimas, em dezembro de 2017. Isso se os prazos da Anatel forem respeitados.

Não foi o que aconteceu com o 3G. Segundo levantamento do portal Teleco, Tim, Claro e Oi ainda não ativaram o 3G em diversas cidades com mais de 500 mil habitantes, principalmente na região Norte. E onde existe, o 3G é mal avaliado por 63% dos usuários, segundo o portal.

Nenhum fabricante entrevistado pelo Link fala ainda sobre modelos 4G planejados para o Brasil. Comprar um aparelho fora não é opção em muitos países do mundo: a faixa de 4G tem que ser a mesma usada no Brasil.

É o caso dos EUA, onde muitos brasileiros compram tablets. É por isso que o 4G do tablet mais popular do mundo, o iPad, não funcionará no Brasil.

Mesmo que a Apple comece a fabricar o iPad no Brasil, o que está previsto, ele não deve vir com uma antena adequada ao nosso 4G. O motivo é que o modelo aprovado pela Anatel é o americano. Se for mudar a antena, colocando uma compatível com a rede brasileira, uma nova homologação terá que ser feita na agência reguladora.

E ainda há a questão de que o que todos vêm chamando comercialmente de 4G, o sistema LTE, não é exatamente a quarta geração de transmissão de dados, mas uma espécie de “3,9 G”.

O verdadeiro 4G promete picos de transmissão de 1 giga por segundo, dez vezes mais que o LTE. Representado pelo sistema LTE Advanced, ainda não existe em operação comercial em nenhum lugar do mundo.

Leia abaixo nosso tira-dúvidas sobre o 4G.

Quando entra em funcionamento o 4G brasileiro?

Os prazos estabelecidos pela Anatel para os vencedores do leilão são: até abril de 2013, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte (capitais-sede da Copa das Confederações) terão que ter o serviço ativado. Até dezembro de 2012, todas as sedes e subsedes da Copa do Mundo. Até maio de 2014, todas as cidades com mais de 500 mil habitantes. A última etapa termina em dezembro de 2017, prazo para que haja 4G em todos os municípios entre 30 e 100 mil habitantes.

Os fabricantes de smartphones e tablets já tem planos de modelos 4G para o mercado nacional?

Samsung diz que seu Galaxy S III terá versão 4G no Brasil quando o serviço estiver disponível. A Sony não tem nada previsto, mas diz que sempre procura atender as necessidades do consumidor. Nokia e Motorola não comentaram.

O novo iPad tem 4G, não tem?

Tem, mas sua antena não está ajustada para as faixas de frequência do 4G brasileiro, só para a americana e canadense. Seu 4G também não funciona na Europa, Índia ou Austrália.

Como saber se um aparelho com 4G comprado fora vai funcionar na rede brasileira?

Observando a faixa de frequência do 4G. Não basta dizer que ele é LTE ou HSPA+. As faixas de frequência do 4G brasileiro estão entre 2.500 e 2.690 MHz. Nos EUA, as faixas são 700/800 e 1.700/1.900 MHz. Na Europa, 800, 1.800 e 2.600; na Ásia, 1.800 e 2.600 MHz.

Quais tablets e smartphones já têm versões em 4G em outros países?

Alguns exemplos: os smartphones Galaxy S II e S III, da Samsung. Os tablets Galaxy Tab 8.9 e Galaxy Note 10.1, da mesma empresa. Os smartphones LG Optimus LTE e HTC One S. O Sony Tablet P.

O que muda de 3G para 4G?

A velocidade de transmissão de dados aumenta. A estatística alardeada é que o 4G pode ser até dez vezes mais rápido que o 3G. Mas tudo depende de local, recepção, quantidade de usuários na rede.

Quais funções são ajudadas pelo 4G?

De carregamento de sites a download de músicas, tudo ficará mais rápido. Uma função que ganha em especial é a transmissão de vídeo (streaming), que é muito pesada para o 3G.

Quais são os sistemas vendidos como 4G?

O nome 4G vem sendo usado comercialmente para o sistema LTE que, tecnicamente falando, é um “3.9 G” ou um 3G turbinado. Outro sistema 3G realçado é o HSPA+. Sistemas como LTE Advanced e WIMAX são 4G “de verdade”.

Qual a diferença desse “quase 4G” com o 4G de fato?

Compare as velocidades: HSPA+ (42 Mbps), LTE (100 Mbps) e LTE Advanced (1 Gbps). Os números se referem a picos de velocidade.