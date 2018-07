Tomar umas a mais numa festa, quem nunca?

O problema é que muitas vezes uma bebedeira pode ter consequências nada divertidas. Foi o que aconteceu com Dhairya Dand, pesquisador do Massachussetts Institute of Technology (MIT). Ele bebeu três drinks numa festa. Sete horas depois, acordou num hospital. Havia sido vítima de um apagão alcoólico.

Sendo uma pessoa do MIT, Dand foi atrás de uma solução tecnológica para situações assim. Inventou cubos de gelo que avisam quando você está passando da conta nos tragos. Eles vêm com sensor que detecta o movimento da bebida no copo e luzes LED que mudam de cor conforme o consumo, indo do verde (OK) para o laranja (atenção) para o vermelho (perigo). Também são capazes de mandar um SMS para seus amigos, avisando que você pode não estar bem.

Para muita gente, vai parecer patrulhamento chato e desnecessário. Para outros, uma invenção de grande utilidade.

Cheers – alcohol-aware glowing ice-cubes that beat to ambient music from Dhairya Dand on Vimeo.