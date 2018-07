A foto acima vazou no começo da semana e mostra o que deve ser o primeiro smartphone da Nokia com Windows 8.

Olhando assim, não dá para notar muita diferença entre ele e os Lumias que estão no mercado.

Um blog especializado em Nokia garante que o nome do aparelho será Nokia Phi . Outras especulações dão conta de que ele será o sucessor do Lumia 800 ou do 900.

Segundo os boatos, ele chega ao mercado gringo no começo de outubro.

É outra pá de cal em cima dos Lumias atuais, que ainda estão no Windows Phone 7,5 e não poderão ser atualizados para o Windows Phone 8.