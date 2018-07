Nesta segunda-feira foram despachadas as unidades de pré-venda do Blackphone, um smartphone que promete sigilo total para mensagens, emails e conversas telefônicas. É um produto típico da era Snowden, em que o olho onipresente da agência de espionagem norte-americana NSA leva consumidores a procurarem serviços e produtos protegidos.

Recentemente, a empresa Silent Circle, fabricante do Blackphone, anunciou que seu produto estava esgotado. E agora, despachada a primeira remessa, interessados no telefone precisam esperar por uma nova rodada de pré-venda, prometida para 14 de julho. O aparelho custa US$ 629.

Em março, a startup americana Freedom Pop anunciou que havia esgotado o primeiro lote de 10 mil unidades do Privacy Phone, um Samsung Galaxy S2 adaptado que a empresa vende como proteção contra “hackers, agências do governo e software espião”. O pagamento do preço de US$ 189 pode ser feito em bitcoins para preservar o anonimato do comprador.

Logo mais, chega um competidor de peso nesse segmento. Trata-se do Boeing Black, fabricado pela empresa de aviões e que promete ser, esse sim, o mais seguro do mundo. Tão seguro que promete apagar todos os dados internos e desligar se violado ou aberto.

Produtos feitos na medida para um mundo desconfiado.