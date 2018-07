Versões para Android e iOS do popular pacote Office devem chegar ao mercado no iníciod de 2013. A informação é do site The Verge, que citou fontes “próximas a Microsoft” e publicou o que seriam as primeiras fotos do novo software.

Chamado de Office Mobile, o pacote possibilitará o uso de Word, PowerPoint e Excel no smartphone ou tablet. A experiência, porém, deverá ser mais simples.

De acordo com a fonte citada pelo Verge, as funcionalidades de edição seriam básicas, com bem menos recursos que seus equivalentes de desktop.

No início de outubro, a Microsoft confirmou que o Office ganharia versões para os sistemas operacionais de aparelhos móveis, mas sem dar mais detalhes.