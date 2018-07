Começa hoje e vai até a próxima quinta-feira, em Barcelona, o Mobile World Congress, o maior evento sobre tecnologia e telefonia celular do mundo. O Link antecipa o que os principais fabricantes devem apresentar durante o congresso

A indústria da tecnologia móvel se volta para Barcelona nesta semana – motivo pelo qual eu irei para lá. Começa hoje o maior evento do setor, o Mobile World Congress (MWC). Até 1º de março, fabricantes do mundo inteiro (com a tradicional ausência da Apple) mostram com que armas pretendem enfrentar mais um ano de competição. Novos modelos de fabricantes como Nokia, Samsung e LG são esperados. E há cada vez mais espaço para tablets ou híbridos, como o Galaxy Note, da Samsung.

E não é só hardware. Um dos participantes mais importantes será o Google, por meio de seu sistema Android, presente hoje em mais da metade dos celulares do planeta. E há uma seção dedicada a aplicativos chamada App Planet. Além disso, dezenas de fóruns e palestras discutem temas como perspectivas de mercado, novas tecnologias e tendências de consumo.

Samsung

A gigante coreana já avisou que ainda não vai apresentar a aguardada terceira edição de seu smartphone Galaxy S (o grande rival do iPhone). O que ela deve mostrar é a nova versão de seu tablet, o Galaxy Tab 2; uma versão maior (com tela de 10,1 polegadas) de seu Galaxy Note, híbrido de smartphone e tablet; além de dois smartphones com o Bada, sistema operacional da própria empresa.

Google

Em 2011, o enorme estande do Google causou sensação ao exibir dezenas de aparelhos de diversas marcas (tablets e smartphones) que vinham com seu sistema operacional Android. Para este ano, espera-se um show de impacto equivalente. O foco será a última versão do Android, a 4.0 (Ice Cream Sandwich), feita para tablets e presente em muitos lançamentos da feira.

Microsoft

A Microsoft vai lançar a versão beta do Windows 8 durante o evento, no dia 29. Parece estranho promover um sistema operacional de computador num evento de celular? Nem tanto, se lembrarmos que ele provavelmente tem os tablets na mira e que deve vir alinhado com o Windows Phone, o sistema operacional móvel que a empresa tenta emplacar.

Nokia

A empresa finlandesa deve apresentar na feira dois modelos da sua série Lumia, que vem com Windows Phone. Um é o top de linha Lumia 900 em sua versão “global” (a versão “americana” foi mostrada na CES, no começo de janeiro). O outro é um modelo mais econômico, o Lumia 610. Outro rumor, incentivado por um teaser no YouTube, é que a empresa deve apresentar um smartphone com uma poderosa câmera fotográfica.

LG

A outra grande fabricante coreana tem comido poeira

na insana corrida do smartphone. Para o evento em Barcelona, seu carro-chefe será o smartphone Optimus Vu, com tela de 5 polegadas e caneta stylus. O sistema operacional é Android 2.3. A empresa deve mostrar também três modelos com Android 4.0 (a versão mais nova do sistema): L3, L5 e L7.

E mais…

A Asus apresentará seu Padfone, aparelho que traz um smartphone embutido num tablet. A Panasonic retorna ao mercado de smartphones com novo modelo Eluga, que garante ser especialmente resistente à água e poeira. A BlackBerry não deve mostrar novidades de hardware, apenas novas versões de seus sistemas operacionais para smartphone (BlackBerry 10) e tablet (PlayBook 2.0).