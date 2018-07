LOGIN Cassio Tietê, diretor de estratégia da Intel Brasil

Por que o foco nos ultrabooks durante fórum da empresa em São Paulo?

Queremos incentivar fabricantes a oferecer produtos feitos localmente para que se possa chegar a um preço mais competitivo. No evento, tivemos sete empresas participando: CCE, Dell, LG, Megaware, Positivo, Samsung e Semp Toshiba. Até o fim do ano teremos entre 12 e 13 fabricantes lançando ultrabooks. É o momento de democratização dos ultrabooks.

O preço cai ainda neste ano?

Com certeza. Já podemos constatar queda desde os primeiros importados. Nossa intenção é incentivar a redução de custos em toda cadeia produtiva.

O que define um ultrabook além de espessura e peso menores?

As características essenciais de um ultrabook são conectividade, mobilidade e segurança. Os consumidores querem um equipamento ativo e disponível, que inicializa em até sete segundos. Alguns modelos já demoram apenas entre dois e três segundos para ligar. A duração da bateria é outro ponto importante. E a segurança. A proteção da identidade digital é um eficiente recurso de proteção a roubos. Furtos e de PCs hackeados ocorrem por falta dessa proteção.

O MacBook Air pode ser considerado um ultrabook?

Não, apesar dele ter o design fino, que é um dos atributos de um ultrabook. Mas o ultrabook é mais que um notebook fino e elegante. Ele pode ser identificado pelo selo “Ultrabook/Inspirado pela Intel”. O Air, por exemplo, não traz o recurso antirroubo.

Quais outras novidades são esperadas?

Estamos trabalhando para tornar o uso do internet banking mais fácil e seguro. No futuro, não será mais preciso usar iTokens e dispositivos do tipo. Nesse sentido, o Banco do Brasil saiu na frente. Anunciou que pretende incorporar novas tecnologia de identificação para clientes que têm ultrabooks.

Outra coisa é que mais ultrabooks virão com tecnologia touch, através da plataforma Windows 8. E a chegada da interface gestual, de reconhecimento de voz e face, deve vir no fim de 2013.

O ultrabook vai se aproximar do tablet no fim das contas?

É claro que isso vai de acordo com o fabricante, mas acredito que em 2013 veremos mais formatos híbridos, muitos casos em que será difícil dizer se o aparelho é um tablet ou um ultraboook.

