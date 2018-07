LG Optimus 3D é lançamento incrível ou marketing bobo?

No espaço de dois anos, o 3D passou de novidade fascinante a chavão descontrolado. Você sabe que há algo errado no mundo quando vê uma oficina oferecendo “alinhamento de direção 3D”.

Ao receber nas mãos o recém-lançado smartphone da LG, Optimus 3D P920, a pergunta é inevitável: lançamento incrível ou marketing bobo?

A resposta: um pouco de cada.

O conteúdo 3D pronto, como os jogos e animações, são sem graça, completamente dispensáveis.

Por outro lado, os filmes e fotos produzidos com sua câmera de 5 MP impressionam pela boa tridimensionalidade. Dá para virar a sensação da festa com esse recurso na mão.

A questão é por quanto tempo dura o interesse pela brincadeira do 3D? A verdade é que talvez não muito, se você não tem interesse profissional na tecnologia.

Mas o mais frustrante é que é bem complicado ver suas imagens 3D fora do aparelho. O formato em que o Optimus 3D as salva se chama JPS e não é reconhecido por Facebook ou Twitter. Quando aberto no computador, ele revela duas fotos idênticas lado a lado (o esquerdo e direito que produz o 3D).

Como na imagem abaixo:

Considerando que a bateria dura pouco e a versão do Android que ele roda é mais antiga (2.2), você tem que gostar e precisar muito de 3D para pagar R$ 1.999,00 por este aparelho.