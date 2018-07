Foi no último plantão do jornal que um colega me chamou a atenção para a questão:

“Vem cá, TV 3D também passa imagem 2D?”

Para mim, a resposta era óbvia: é claro que sim. Não existe TV puramente dedicada ao 3D. Em todas você pode assistir conteúdo nas duas opções dimensionais.

Mas isso era óbvio para mim, que escrevo sobre o tema, já testei vários modelos etc.

Para muitos consumidores, não é nada óbvio. E a propaganda dos fabricantes, que martela a sigla como se fosse o passaporte para uma vida mais feliz, não ajuda a esclarecer.

Outro dia, passando em frente a uma loja, havia um eufórico display de uma conhecida marca japonesa falando no “mundo 3D” onde a coisa mais visível à distância era a famigerada sigla. A impressão é de um universo 100% 3D.

As TVs que se dizem 3Ds na verdade são “normais”, a diferença é que elas tem um botão (um “liga-desliga”) no controle remoto que converte a imagem para o efeito tridimensional. Daí você pode ver qualquer coisa em 3D, do jornal das dez ao logo da NET.

O efeito nem sempre “pega” tão bem e muitas vezes a imagem fica esquisita e distorcida. Sem falar que o efeito não fazer sentido na maioria dos contextos. Por isso, deve ser mais usado mesmo para conteúdo próprio para isso, como filmes e games.

Lembrete final: para assistir a um filme em blu-ray 3D você precisa da cadeia toda em 3D, ou seja, o aparelho de blu-ray e a TV ou monitor.

