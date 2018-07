Chegando tardiamente em terreno estranho, a Philips acaba de lançar dois tablets no mercado brasileiro. Sim, a Philips dos grandes televisores e rechonchudos sistemas de som, desta vez aparece com um dispositivo pequeno e móvel.

O problema de estar tanto tempo por fora de um universo é que é muito difícil chegar em condições de ditar novidades. Sendo assim, à primeira vista, os tablets da Philips aparentam ser apenas mais dois na vasta multidão de aparelhos da categoria que vem com tela de sete polegadas e sistema operacional Android.

As diferenças entre os dois modelos estão nos detalhes. Pelo menos um é bem importante: no aparelho PI3100, o mais em conta, com preço sugerido de R$ 549, não há câmera traseira, apenas uma frontal de 0,3 megapixel. O modelo superior, PI3900, que custa R$ 649, vem com a frontal e mais uma traseira de dois megapixels. A bateria do aparelho de menor preço também tem menos fôlego.

No mais, os dispositivos se repetem em quase tudo. Ambos têm apenas Wi-Fi, sem opção de 3G ou 4G. Os dois contam com processador dual core de 1,5 GHz, 1 gigabyte de RAM e 8 gigabytes de espaço de armazenamento. Nos dois aparelhos, encontra-se entrada para cartão de memória que permite expansão para 32 gigabytes.

Nos dois tablets também há conexão via Bluetooth. Isso permite ao usuário transmitir músicas dos aparelhos para sistemas de som de maior potência. Os dispositivos vêm com entradas HDMI e micro-USB.

Os dois diferenciais destacados pela empresa estão dentro de áreas tradicionais da Philips: a tela, em LCD IPS, e o áudio, beneficiado por uma tecnologia chamada Full Sound, que promete melhorar o som de arquivos em MP3. Assim sendo, o áudio e o vídeo são de boa qualidade, embora não excepcionais, ainda mais considerando os preços.

O tablet que veio para teste é o modelo mais caro. Durante o uso, o sistema correu muito bem entre as tarefas, tanto na hora de abrir aplicativos como de mudar de tela, e ofereceu uma boa experiência de utilização. Seu acabamento nas bordas e na parte traseira tem aparência frágil e eu não me arriscaria a fazê-lo passar por experiências violentas. Ainda assim, no geral, são dois produtos com relação entre custo e benefício muito boas.

Philips PI3100 e PI3900

Sistema | Android 4.1

Processador | 1,5 GHz

Armazenamento | 8 gigabytes

Peso | 285 gramas

Camera | 2 megapixels (traseira; só no PI3900); 0,3 megapixels (frontal)

Preço | R$ 549 (PI3100); R$ 649 (PI3900)