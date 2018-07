Já faz um tempo que eu acho a internet mais divertida e informativa do que a televisão. Mas não é só a questão da quantidade e sim das “escolhas”, como disse Bill Gates recentemente ao explicar porque uma criança grudada na rede é melhor que uma grudada na televisão. A TV escolhe o que vou ver. Na internet, eu escolho.

Em tempos de convergência acelerada, tudo caminha rapidamente para virar uma coisa só. Diversos canais já oferecem em seus sites a programação para o espectador ver na hora que quiser. O YouTube está cheio de filmes na íntegra. A Netflix vai estrear suas primeiras séries próprias em 2013. As smart TVs vão ocupando cada vez mais espaço no mercado.

O Internet Player, da Sony, que vem com a plataforma Google TV, é um produto desse novo tempo. É uma caixa que transforma TVs comuns em TVs com internet. Basta que a televisão tenha entrada HDMI (ou seja, TV de tubo com entrada RCA não serve).

O aparelho custa R$ 899 (caro, sim, mas estamos no Brasil) e entre seus cerca de 50 aplicativos nativos está o browser Chrome. Com ele, você vai onde quiser na internet. Só esse item já posiciona o aparelho muito à frente do Apple TV, com seu sistema fechadinho no conteúdo do iTunes e um punhado de apps.

Com um controle remoto de dupla face (um lado com botões e trackpad, o outro com teclado QWERTY), é possível mandar e-mails, fazer pesquisas, baixar fotos e músicas, tudo na tela da sua televisão. O trackpad necessita prática para se acostumar. E o teclado é muito pequeno. Mas o Internet Player aceita outros teclados, que podem ser conectados em uma das duas entradas USB do aparelho.

Entre os aplicativos que já vêm na plataforma estão YouTube, Netflix e Crackle (só com filmes e séries da Sony). Há também o app do Google Play, a loja do sistema Android. É aqui que se percebe uma das lacunas do sistema: ainda há poucas opções de app feitos para Google TV. Isso é especialmente evidente nos jogos.

O Internet Player da Sony também conversa via Wi-Fi com outros aparelhos da casa, como tablets, laptops, smartphones Android e tocadores de Blu-Ray, podendo rodar conteúdo armazenado neles.

O conteúdo da TV convencional está logo ali. A caixa da TV paga fica conectada ao Internet Player. O usuário pode acessá-la com um clique ou ainda dividir a tela entre TV e internet.

Veja o vídeo abaixo comigo e o editor do Link, Filipe Serrano, comentando o Sony Internet Player.

Veja o mesmo vídeo na TV Estadão

SONY INTERNET PLAYER

Sistema operacional Google TV (baseado em Android)

Aplicativos YouTube, Netflix, Twitter, Chrome, Google Play, Crackle, entre outros

Peso 600 gramas

Preço sugerido R$ 899

Entradas HDMI (in e out) e USB (duas portas)