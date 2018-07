Metamáquina 3D: vídeo para o projeto do Catarse.me from Metamáquina 3D on Vimeo.

Na coluna do Homem-Objeto que saiu na versão impressa do Link semana passada, o assunto foram as impressoras 3D.

Falei de um modelo que se colocava como o mais “acessível” que existia on Brasil: a BFB-3000, da RobTec. Seu preço é R$ 12.400 (uma versão que o usuário monta em casa sai por R$ 5.700).

Valores que estão longe de serem acessíveis para a grande maioria.

O projeto Metamáquina quer remediar um pouco essa situação. Seu objetivo é “popularizar as impressoras 3D no Brasil. Para isso, vamos produzir impressoras de baixo custo e fáceis de usar.”

Para o projeto sair do chão, o grupo pede doações em seu site. Em retribuição, brindes diversos, dependendo do valor doado.

Se você der R$ 25, ganha um chaveiro ou abridor de garrafa produzido por uma impressora 3D. Na outra ponta, se doar mais que R$ 7.600, recebe uma impressora 3D RepRap completa, montada, além de workshop de como usar.

Saiba mais sobre o projeto no vídeo acima.