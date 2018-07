Novo PlayStation Vita deve ser lançado no Brasil no último dia deste mês

O lançamento mundial do novo console portátil da Sony, PlayStation Vita, está marcado para dia 22 de fevereiro. Menos no Brasil. O motivo é que aqui será Quarta-Feira de Cinzas. A filial brasileira da Sony resolveu passar o evento para uma semana depois, no dia 29.

Não convém à empresa associar o Vita um fim de festa. O único mercado onde ele foi lançado até agora, o Japão, trouxe resultados decepcionantes. Depois de estrear com brilho, vendendo 320 mil unidades na primeira semana, o console despencou para 72 mil na semana seguinte.

Até agora não houve sinais de recuperação. Pior, a rival Nintendo, que também derrapou no Japão nas primeiras semanas com seu 3DS, conseguiu se reerguer depois de baixar seu preço. Números recentes indicavam que o 3DS estava superando o Vita em vendas na proporção de 4 para 1.

Uma nuvem maior paira sobre a categoria dos portáteis como um todo. É o fato de que tablets e smartphones estão atraindo gordas fatias do público jogador com opções cada vez mais sofisticadas. Ou menos. Afinal, a maioria das pessoas prefere mesmo a simplicidade do Angry Birds a lidar com roteiros complicados.

Essa maioria também quer praticidade. Prefere tudo num aparelho só. Ainda que isso signifique jogar sem controles feitos para isso. Faz sentido: se as pessoas estão preferindo tirar fotos piores para não ter que carregar uma câmera, imagine quando o assunto é videogame.

O Vita não nos foi enviado para testes até o fechamento. Mas as muitas resenhas e vídeos já disponíveis indicam que se trata de um bom produto. Seu design lembra muito o do antecessor, o PlayStation Portable (PSP), mas existem diferenças cruciais.

A tela é maior, com 5 polegadas (a do PSP tem 4,3, a do 3DS, 3,5), é OLED, o que significa cores mais fortes e contrastadas, e é touchscreen. É através de toque na tela que se executa muitas das funções dos jogos do Vita.

A experiência de jogo é realçada por novos recursos como um par de mini-joysticks, um de cada lado da tela, e um touchpad traseiro (superfície sensível ao toque). Já há uma boa oferta de títulos na loja virtual. O Vita também é compatível com os jogos do PSP.

A conectividade traz boas possibilidades ao aparelho, como a comunicação com um PlayStation de mesa. Você pode começar o jogo em um, pausar, e continuar no outro. No exterior, o Vita tem versões Wi-Fi e Wi-Fi com 3G. No Brasil, por enquanto, só terá a versão Wi-Fi. O aparelho também vem com câmeras frontal e traseira.

O preço para o mercado americano, US$ 249, foi considerado salgado, especialmente para um produto que precisa muito emplacar. Um artigo da revista Forbes lembra que um Kindle, que pode fazer muito mais coisas, custa menos de US$ 200 nos EUA.

O salgado americano fica doce diante do possível preço brasileiro. O valor não foi confirmado pelo fabricante, mas a revista oficial do PlayStation deixou escapar que será algo em torno de R$ 1.600. Quem comprar até o início de abril, ainda leva um pacote que inclui o jogo ModNation Racers: Road Trip, um cartão de memória de 4 GB e um estojo rígido para guardar o console.

Ficha técnica

Produto: PlayStation Vita

Preço: Não divulgado

Especificações: Tela OLED 5 polegadas; processador 4 core

Prós: Imagem de qualidade, controles e sensor de movimentos

Contras: Seu navegador não suporta Flash; Brasil não terá versão 3G por enquanto