A Microsoft reembolsará quem pagou a mais pelo Windows 8 devido a um erro no site da empresa.

A nova versão do sistema operacional da empresa havia sido anunciada a R$ 69, mas no site o valor cobrado era de R$ 83,98.

Segundo a empresa, o erro ocorreu na hora de converter o preço em dólar para reais e já foi corrigido. O Procon notificou a Microsoft pelo engano.

Quem pagou o preço errado pelo software será reeembolsado integralmente, ou seja, terá um Windows 8 totalmente de graça!

Abaixo o comunicado da Microsoft:

A Microsoft informa que reembolsará integralmente os clientes que adquiriram no site de Windows a versão para download da licença de atualização (upgrade) do Windows 8 Pro por um valor acima do valor anunciado de R$ 69,00 (sessenta e nove reais).

A restituição do valor será feita pelo mesmo método de pagamento escolhido pelo cliente no momento da aquisição e ocorrerá até o fechamento da próxima fatura – no caso de pagamento feito via cartão de crédito – ou em até 30 (trinta) dias – se foi feito via PayPal.

A operação de reembolso não afetará a licença do Windows 8 Pro adquirida por tais clientes no dia 26 de outubro último.

Eventuais dúvidas poderão ser direcionadas ao atendimento a clientes da Microsoft no telefone 0800 047 4688, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h.

