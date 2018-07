Os smartwatches, ou relógios inteligentes, são uma categoria de aparelho que ainda está na infância.

Um ponto que ainda pode melhorar muito é o modo de operação. Atualmente, clica-se em aplicativos ou muda-se de tela através de toque no visor. O problema é que um display de relógio tem uma área muito pequena e isso restringe os movimentos, como mostra a imagem que abre o post.

Mas e se, em vez de dar dedadas na tela, você pudesse realizar tarefas através do manuseio do corpo do relógio, em movimentos de subir, descer, apertar, girar e inclinar?

É o que propõe um projeto da universidade Carnegie Mellon. Seus responsáveis acreditam que este outro modo de usar permitirá a execução de funções que até agora eram difíceis de realizar nos relógios inteligentes.

Aqui a hora do alarme é estabelecida girando o relógio para frente ou para trás.

Com movimentos de pressão, pode-se acelerar em um jogo e atirar em alvos.

Aqui pode-se percorrer um mapa ou dar zoom em locais específicos.

Veja a demonstração completa no vídeo abaixo: