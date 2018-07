A Nike parece ter resolvido o problema de muita gente que quer entrar em forma, mas morre de preguiça de encarar uma academia.

A empresa anunciou o Nike+ FuelBand, uma pulseira que contabiliza toda a atividade física feita durante um dia. Não estamos falando apenas de uma caminhada ou abdominais na sala, mas também de subir uma escada ou levantar uma caixa pesada. A pulseira calcula passos dados e calorias queimadas.

Esses números são convertidos em “Nike Fuel” (“combustível Nike”), pontos que servem para o usuário estabelecer metas diárias.

LEDs coloridos avaliam se um dia foi fisicamente produtivo ou não. Quanto mais perto do vermelho, mais sedentário. Quanto mais verde, mais saudável.

O gadget é conectado, claro. Vem com um aplicativo para iPhone e iPad que se comunica com a pulseira via Bluetooth. Dá também para postar seus resultados no Twitter e no Facebook.

O produto já está disponível na pré-venda nos EUA por US$ 150 (cerca de R$ 264).

Veja abaixo o vídeo promocional da Nike+ FuelBand: