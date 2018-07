Como se saem as câmeras dos principais tablets quando comparadas entre si?

Juntei seis tablets para fazer o teste. A saber: iPad 2, Motorola Xoom, BlackBerry PlayBook, Acer Iconia Tab, Samsung Galaxy Tab e Positivo Ypy.

Era uma quarta-feira, por volta das 16h, e o céu estava começando a ficar encoberto.

A vista da redação, com a Marginal Tietê se estendendo em direção ao oeste e os tetos dos galpões vizinhos, não é das melhores, tudo bem.

Por outro lado, o céu em fase de escurecimento e a paisagem de vários tons de cinza acabou possibilitando a observação das várias diferenças entre as imagens produzidas pelos aparelhos.

Todas as fotos foram tiradas com a câmera traseira dos aparelho, exceto no caso do Ypy, que só tem câmera frontal.

Vale lembrar que as câmeras têm quantidades de megapixels diferentes. Coloquei os MPs em parêntesis depois do nome do tablet.

iPad2 (Apple não divulga)

Samsung Galaxy Tab (3 MP)

Motorola Xoom (5 MP)

BlackBerry PlayBook (5 MP)

Acer Iconia Tab (5 MP)

Positivo Ypy (2 MP; câmera frontal)

O veredito: o BlackBerry PlayBook conseguiu se sair melhor em termos de foco, nitidez e contraste.

