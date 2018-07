Leitores eletrônicos, ou e-readers, já têm bons anos de mercado, mas ainda suscitam debates e dúvidas. Boa parte dos fãs de papel e estante resistem a ser convencidos, alegando que a experiência do livro físico é insubstituível. Outra ala, mais flexível, quer saber se vale a pena desembolsar algumas centenas de reais por um aparelho assim.

Cada pessoa tem uma necessidade específica e o interessado precisa saber o que o leitor eletrônico pode acrescentar ou melhorar na sua rotina de leitura. Um amigo, que é bom de leitura e comprou o Kindle Reader, o modelo mais simples da empresa, confessou que ainda precisa comprar mais livros eletrônicos para que o aparelho tenha valido a pena: “ainda não recuperei meu investimento”, disse.

No Brasil, onde esse mercado engatinha, outra questão a levar em conta é a disponibilidade de livros eletrônicos. É muito inferior à oferta encontrada pelo consumidor americano, inglês ou francês. No caso da Amazon brasileira, apesar de todas as grandes editoras terem firmado parceria com a empresa (exceto a Saraiva), é ainda pequena a parte de seu catálogo que pode ser encontrada em versão digital (algumas não chegam nem a 10%).

É neste cenário que a Amazon faz seu segundo lançamento de e-reader no País. O Kindle Paperwhite é seu leitor eletrônico mais avançado e se diferencia do Kindle mais simples, já lançado aqui, por ter mais recursos de leitura e conectividade.

O Kindle Paperwhite traz ajuste de iluminação interna, o que permite leitura em qualquer ambiente, mesmo sem luz. É sua principal vantagem em relação ao Kindle mais simples, que precisa de luz externa. A tela do Paperwhite faz jus ao nome (“branco papel”) e traz contraste e aparência que lembram muito mais a experiência do livro físico do que o brilho frio e envidraçado de um tablet. Seu e-ink consegue manter a qualidade de leitura mesmo em ambientes externos com muita luminosidade.

Na hora de ler, o usuário também tem várias opções de tamanho de letra, fonte, espaçamento e margem. Todas as ações, incluindo virar páginas, mudar tamanho de letra ou ir para o menu principal, são feitas através de toque na tela. É outra diferença em relação ao Kindle mais simples, que tem botões para os comandos. Aqueles usuários que têm reservas com relação ao “touch” devem levar isso em conta.

A tela tem seis polegadas e o peso é de 170 gramas, dimensões parecidas com um livro de bolso. Ele é bem fino, com apenas 9,1 mm de espessura. Atenção redobrada para não se sentar com ele no bolso de trás da calça!

Seu armazenamento interno comporta até 1,1 mil livros (o Kindle básico tem espaço para cerca de mil) e sua bateria aguenta até oito semanas. Isso considerando um uso diário médio de 30 minutos e a iluminação ligada. O usuário tem a opção de conseguir mais espaço se armazenar os livros na nuvem, no aplicativo do Kindle (e são acessíveis de outros aparelhos).

Uma limitação séria dos aparelhos da Amazon é com relação ao conteúdo que pode ser comprado e acessado. Não bastasse o site local da empresa ter um acervo menor, o usuário do Kindle está restrito apenas a formatos autorizados pela empresa. Eles não incluem, por exemplo, o ePub, o mais usado para livros eletrônicos. O aparelho também lê PDFs na maioria das situações (não leu um que estava anexo no meu email).

Falando em e-mail, o Kindle Paperwhite tem browser próprio, permitindo que o usuário navegue pela internet. Só que será numa rede em preto e branco, já que o aparelho não tem cores.

O leitor começou a ser vendido em duas opções de preços: R$ 479 (modelo Wi-Fi) e R$ 699 (Wi-Fi e 3G). O modelo 3G não necessita de chip específico nem de plano de operadora. É a própria Amazon que fornece o 3G, ilimitado e com cobertura nacional e internacional.

O aparelho pode ser encontrado online pelo site da Ponto Frio, em lojas físicas da Livraria da Vila e nos quiosques da Amazon nos shoppings Morumbi e Iguatemi, em São Paulo; Barra Mall e Leblon, no Rio de Janeiro. O site da Amazon brasileira ainda não vende o produto.

KINDLE PAPERWHITE



Armazenamento 2 GB (1,25 GB para usuário, equivalente a 1.100 livros eletrônicos)

Formatos Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI sem proteção, PRC, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP através de conversão

Entrada porta USB 2.0

Tela 6 polegadas

Peso 170 gramas

Espessura 9,1 milímetros

Preço R$ 479 (modelo Wi-Fi) e R$ 699 (Wi-Fi e 3G)