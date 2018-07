Não tente isso em casa… a não ser que você tenha mão firme e habilidade para mexer nos componentes do seu iPhone (um certo desapego ao aparelho também ajuda…).

O vídeo acima mostra um jeito hacker de instalar um carregador Wi-Fi no seu iPhone. Já pensou? Dispensar o fio na hora de recarregar a bateria do seu aparelho? Se você acha que tem condições de encarar o “gato”, as instruções estão aí.

Por outro lado, você pode esperar o anúncio do próximo modelo do smartphone da Apple. Há rumores de que ele poderá vir com carregador sem fio.