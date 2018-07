No Link impresso da segunda passada, falei sobre o Leap, um aparelho com sofisticada de tecnologia de controle de movimento que pode revolucionar a computação pessoal.

Duas semanas antes, mandei perguntas para uma entrevista com os (ou algum dos) responsáveis pelo produto, o CEO da empresa Leap Motion, Michael Buckwald e seu diretor de tecnologia, David Holz. Apesar da minha cobrança quase que diária, as perguntas só chegaram na última terça, respondidas por Buckwald.

São um bom complemento à matéria, com informações extras sobre o interessantíssimo produto.

O Leap tem o mesmo nível de precisão de um mouse?

Sim. O Leap é até 200 vezes mais sensível que tecnologias existentes de controle de movimento. E ele reproduz o nível de sensibilidade e precisão que usuários de computador esperam de um mouse.

Você pode fazer uma comparação entre a precisão do Leap e a do Kinect?

Nossa abordagem é fundamentalmente diferente de tecnologias como Kinect. Desde o começo, nossa intenção foi desenvolver uma tecnologia de controle de movimento em 3D que fosse sensível o bastante para controlar computadores com movimentos naturais da mão e dos dedos. O resultado disso e de inovações matemáticas que possibilitam nossa tecnologia, o Leap pode sentir movimentos de até um centésimo de milímetro. Isso é 200 vezes mais preciso que a tecnologia existente e funciona para tarefas que compõem a vasta maioria das nossas interações com um computador, aquelas que acontecem num raio próximo, através do uso de mãos e dedos. Leap também funciona para computadores – Mac e PC -, uma grande vantagem em relação a um sistema de jogo específico.

Ele funciona em tablets também?

O Leap é hoje compatível apenas com computadores que podem conectar via entrada mini-USB (seja Mac ou PC), mas a tecnologia Leap é versátil o bastante para ser inserida em qualquer coisa, de um smartphone a uma geladeira a um carro. Então possibilidades futuras são ilimitadas. Fique ligado!

Um aparelho Leap pode ser usado em máquinas diferentes? E o mesmo aparelho, por mãos de pessoas diferentes?

O Leap conecta através de uma entrada mini-USB e pode ser facilmente transportado entre computadores, seja Mac ou PC. E ele pode ser usado por mais de uma pessoa de cada vez, contanto que as mãos não sejam usadas ao mesmo tempo. O Leap pode reconhecer usuários individuais através das propriedades únicas de suas mãos.

Pensando na experiência 3D do Leap, para quais usos ele poderia servir?

Bom, os usos são ilimitados. Alguns bem básicos seriam navegar dentro de um sistema operacional ou assinar um documento digitalmente. Outros, mais complexos: um cirurgião navegando através de imagens médicas sem precisar tirar as luvas; modelagem 3D que é simples e intuitiva como o uso de massa de modelar de verdade; e visualização totalmente interativa de dados em 3D. Esperamos que a comunidade desenvolvedora e os usuários pensem em muito mais usos!

Fale um pouco mais sobre a tecnologia por trás do aparelho, suas origens.

O Leap emite luz que reflete em objetos próximos. Com nosso software patenteado, baseado em inovações matemáticas conseguidas por nosso cofundador e diretor de tecnologia, David Holz, ele cria um espaço de interação em 3D que pode ler movimentos individuais de dedos com precisão de fração de milímetro. Holz estava estudando para seu PhD em matemática na universidade de Chapel Hill, Califórnia, quando chegou a essas inovações. Ele deixou o curso em 2010 e nós dois fundamos a empresa que se tornou a Leap Motion.

Você acha que esse tipo de tecnologia vai acabar com o mouse da mesma maneira que fomos de teclas para telas de toque?

A habilidade de controlar qualquer computador com movimentos detalhados de mãos e dedos vai fundamentalmente transformar a maneira com que as pessoas interagem com computadores. Vislumbramos um dia, num futuro próximo, onde nossa tecnologia será usada na maioria dos produtos para consumidores – não apenas computadores, mas carros, eletrodomésticos, equipamento médico, smartphones, tablets e mais.

Quando exatamente estará disponível comercialmente?

O Leap já está disponível para pré-venda. O produto estará disponível comercialmente no começo de 2013.

Para o Brasil também?

Sim, é só ir aqui https://live.leapmotion.com/order.html