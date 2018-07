Na matéria que escrevi sobre a nova linha de impressoras “tanque de tinta” da Epson, apareceram várias respostas de leitores questionando a troca de uma peça no modelo L200, antecessor da linha atual.

O leitor Edson Yokoyama escreveu: “Comprei uma dessas impressoras, porém com algum uso, começa a aparecer uma mensagem informando que componentes do equipamento estão perto do fim da vida util e precisam ser substituidas. Pelo que descobri, trata-se na verdade de um contador interno do equipamento, que precisa ser ‘zerado'”.

Em seguida, outros leitores comentaram que seria uma “artimanha” da Epson para impedir o uso de tanques de tinta não autorizados. Alguns chegaram a oferecer uma maneira de “destravar” o equipamento.

Procurei a Epson, que enviou a seguinte resposta sobre o assunto:

Os leitores estão se referindo à almofada de retenção de tinta. É ela que protege a impressora de eventuais vazamentos de tinta, que podem acontecer quando se imprime sem papel, por exemplo.

Teoricamente, essa peça não tem necessidade de ser trocada, mas alguns fatores fora da normalidade, como o uso de suprimentos não originais e/ou o excesso de execução de rotinas de limpeza, esgota da capacidade de absorção desta almofada e, por consequencia, exige a sua substituição.

Em todos os casos o uso de tinta não original pode parecer uma boa opção por conta do custo, mas vejam que todos acabam reclamando da durabilidade do equipamento, que apresenta problemas por não utilizar suprimentos de qualidade. A analogia que podemos fazer é sobre o uso de combustíveis de marcas duvidosas no carro, onde em um primeiro momento podem parecer vantajosos mas que comprometem partes do veículo, tornando a manutenção sempre mais cara.