Semana que vem estarei em Londres para cobrir o lançamento do Samsung Galaxy S3. É talvez o smartphone mais esperado do ano depois do próximo iPhone. Consequentemente, é provavelmente o celular Android mais aguardado de 2012.

O lançamento é exatamente daqui a uma semana, no dia 3 de maio. Resolvi reunir dez boatos com relação ao aparelhos que saíram nos últimos tempos com a respectiva data e fonte.

1) O processador vai ter quatro núcleos e 1,5 GHz. Esse é fresquinho. Saiu hoje, junto com várias outras especificações. Estava tudo na imagem de um suposto manual do aparelho (a mesma que abre o post).

2) O nome será Galaxy S3. Sim, está todo mundo usando esse nome, mas a Samsung nunca confirmou nada. A possibilidade, porém, ficou mais real: a tag “Galaxy S3” foi vista sendo usada num aplicativo feito especialmente para pessoas convidados para o lançamento do produto.

3) A Samsung vai aproveitar a ocasião para lançar seu serviço de computação em nuvem. Chamado S-Cloud, viria para disputar com o iCloud, enfrentando a Apple em mais uma frente.

4) Ele terá tela AMOLED de 4,6 polegadas e câmera traseira de 8 megapixels. Esse vídeo feito por um site de Vietnã bom de palpite revelou essas e outras supostas características do novo telefone. O vídeo está aqui.

5) Pode-ser que ele tenha essa cara, conforme fotos publicadas pelo Gizmodo Brasil.

6) Ele terá carregador de bateria Wi-Fi. O que seria algo revolucionário. Essa veio do site coreano DDaily.

7) Ele será à prova d’água. O site TechRadar deu que o fabricante de revestimento resistente a água tem conversado muito com “grande fabricantes coreanos sobre tornar seus smartphones à prova d’água.