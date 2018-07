Novo iPad não traz nenhuma grande novidade – a Apple preferiu se concentrar em aperfeiçoar os recursos já disponíveis em seu tablet



O novo iPad

O novo iPad, lançado há pouco mais de uma semana e sem previsão de chegada ao Brasil, é mais um produto vencedor da Apple. Apesar de não trazer nenhum recurso inteiramente novo, o culto à marca e as sensíveis melhorias em ferramentas existentes garantiram mais um hit à empresa.

Em três dias, o novo iPad vendeu três milhões de unidades, segundo a fabricante. Isso apenas nos dez países onde foi lançado no dia 16 de março (que incluem EUA, Japão, França, Alemanha e Reino Unido).

Semana passada, mais 25 países receberam o produto em suas Apple Stores. Da América Latina, só o México estava na lista. Brasil por enquanto, nada. Vale lembrar que o Brasil figurou no último grupo de países a receber o iPad 2 (dois meses e meio depois do primeiro grupo).

Os maiores atrativos do novo iPad dizem respeito à imagem. Quando você liga o novo tablet pela primeira vez, se depara com a resolução ampliada. É impossível não soltar um “Uau!”.

A tela em alta definição (HD) agora é do tipo conhecido como Retina (a mesma dos iPhones 4 e 4S) e tem quatro vezes mais pixels que o iPad 2. Tem também um milhão de pixels a mais que as televisões em HD de 1080p.

Em outras palavras, ver fotos, assistir a filmes e séries e jogar games no novo tablet são experiências bem mais nítidas, contrastadas e brilhantes. É claro que o material original tem de ser em alta definição.

As câmeras do novo tablet também passaram por um belo upgrade. A câmera que fica na parte traseira tem agora 5 megapixels e apresenta fotos incrivelmente definidas quando comparadas à sua limitada versão anterior (compare nos exemplos mostrados abaixo). Outra novidade é que ela filma em HD 1080p.

Graças a um novo modelo de chip, o processamento gráfico do novo tablet é mais rápido. Isso traz um ganho substancial na resolução da interface, principalmente em games.

Fora do terreno da imagem, uma novidade bastante útil é o “voice dictation”, recurso que permite digitar texto usando a voz. Ele não entende português ainda. Fala apenas inglês, francês, alemão e japonês.

Do lado de fora, é difícil notar a diferença entre o novo iPad e o iPad 2. O detalhe que entrega é a câmera traseira, com lente maior no modelo mais novo. Aqueles com olho clínico talvez possam notar que o modelo novo tem meio milímetro de espessura que o anterior (9,4 mm da versão atual ante 8,8 mm da anterior).

Outra novidade é que ele pode se conectar a redes 4G em algumas versões. Para o Brasil não há muita serventia: estamos na fase 3G. O 4G só ano que vem, segundo o governo federal.

Por fim, como chamar o novo produto? Não é iPad 3, nem iPad HD, como chegou a ser especulado. A Apple não ajudou ao adotar apenas “iPad” como nome oficial. Mas o que acabou pegando foi mesmo “novo iPad”.

VALE A PENA TROCAR?

O pacote Apple costuma ser tão sedutor que muitas pessoas veem seus lançamentos como gêneros de primeira necessidade, sem os quais se sentem antiquadas e excluídas.

Contra gente assim, a razão não funciona. Elas continuarão madrugando na fila da loja e entrando no cheque especial para trocar seu modelo velho por um novo.

E para as pessoas, digamos, mais “normais”, vale a pena atualizar o modelo?

Depende do que você quer fazer com ele. Se você quer jogar e assistir a filmes no tablet, é uma ótima aquisição. Se pretende usar o iPad para filmar e tirar fotos, também. Se o objetivo é apenas a leitura de livros, a troca não é indispensável. A melhoria de resolução no caso de texto só é percebida com muito zoom na tela. O iPad novo é uma boa opção também se você vai comprar um tablet pela primeira vez e tem a oportunidade de consegui-lo no exterior, onde ele custa a partir de US$ 499 (cerca de R$ 900). O mesmo não se pode dizer de quando ele sair aqui. Se a Apple mantiver o preço dos modelos anteriores, ele deve custar cerca de três vezes mais. /C.R.